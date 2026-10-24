இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க.,வெற்றி வானுாரில் கொண்டாட்டம்
இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க.,வெற்றி வானுாரில் கொண்டாட்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:48 PM
வானூர்: இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து வானுாரில் நிர்வாகிகள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினர்.
தமிழகத்தில் நடந்த மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
இதையொட்டி, விழுப்புரம் மாவட்டம், வானுார் ஒன்றிய த.வெ.க., சார்பில், திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோட்டில் நிர்வாகிகள், மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் தொள்ளாமூர் கண்ணன் தலைமையில், அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
தொடர்ச்சியாக, பட்டாசு வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர். இந்த நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட இணை செயலாளர் ராஜ் பொன்னப்பிள்ளை, கோட்டக்குப்பம் நகர செயலாளர் முகமது கவுஸ், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் கபாலி, மாவட்ட மருத்துவர் அணி இணை அமைப்பாளர் நஜ்ஜிமுதீன், இளைஞரணி அமைப்பாளர் அருள்பாண்டியன், வக்கீல் ராமச்சந்திரன், ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஜெய்சங்கர், ஒன்றிய செயலாளர் ராஜா மற்றும் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.