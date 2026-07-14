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ஆரம்ப சுகாதார மையம் இடமாற்றம் கண்டித்து கிராம மக்கள் போராட்டம் 

ஆரம்ப சுகாதார மையம் இடமாற்றம் கண்டித்து கிராம மக்கள் போராட்டம் 

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM

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கோட்டக்குப்பம்: கோட்டக்குப்பம் அருகே அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை இடம் மாற்றம் செய்வதை கண்டித்து பொது மக்கள் போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு நிலவியது.

கோட்டக்குப்பம் அடுத்த சின்னகோட்டக்குப்பம் பகுதியில் புதிதாக ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தந்திரயான்குப்பத்தில் செயல்பட்டு வந்த ஆரம்ப சுகாதார மையத்தை இடம் மாற்றம் செய்ய கூடாது எனக்கூறி கடந்த மாதம் அப்பகுதி மக்கள் சுகாதார மையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர். இதையடுத்து  இடமாற்றம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில் நேற்று காலை முதல்  சின்ன கோட்டக்குப்பத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனையறிந்த தந்திரயான்குப்பம் கிராம மக்கள் நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு, ஏற்கனவே செயல்பட்டு வந்த தந்திராயன்குப்பம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் திரண்டனர்.

அப்போது, எந்தவித முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை இடம் மாற்றம் செய்ததை கண்டித்தும், ஏற்கனவே இயங்கும் ஆரம்ப சுகாதார மையம் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும்  எனவும் கோரிக்கை வைத்து, சுகாதார நிலையம் முன் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போராட்டத்தில், சின்ன முதலியார்சாவடி, நடுக்குப்பம், கோட்டைமேடு உள்ளிட்ட பகுதியை சேர்ந்த பஞ்சாயத்தார்கள், பொது மக்களும் பங்கேற்றனர்.

தகவலறிந்த வானுார் தாசில்தார் லட்சாதிபதி, கோட்டக்குப்பம் நகராட்சி கமிஷனர் துர்கா, இன்ஸ்பெக்டர் பாபு ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதில் தந்திரயான்குப்பம் பகுதியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார மையத்திலேயே தொடர்ந்து செயல்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி அளித்தனர். இதையடுத்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.

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