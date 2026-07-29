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மாநில கைப்பந்து போட்டிவிழுப்புரம் மாணவர்கள் வெற்றி 

மாநில கைப்பந்து போட்டிவிழுப்புரம் மாணவர்கள் வெற்றி 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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விழுப்புரம்: சென்னையில் நடந்த மாநில கைப்பந்து போட்டியில், ஒய்க்காப் பள்ளி மாணவர்கள் வென்று சாதனை படைத்தனர்.

சென்னை சாய்ராம் பொறியியல் கல்லுாரியில் மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டி கடந்த இரு தினங்களாக நடந்தது.

இந்த போட்டியில், விழுப்புரம் அடுத்த முட்டத்துார் ஒய்க்காப் மேல்நிலை பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த போட்டியில், இப்பள்ளி மாணவர்கள் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்தனர். போட்டியில் வென்ற மாணவர்களுக்கு கோப்பை, வெண்கல பதக்கம் வழங்கப்பட்டது.

பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவர்களை, தாளாளர் ெஹன்றி ஷர்மா நித்தியானந்தம், தலைமை ஆசிரியர் டேவிட் சுரேஷ்பாபு, உடற்கல்வி ஆசிரியர் செல்வகுமார் உட்பட ஆசிரியர்கள் பலரும் பாராட்டினர்.

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