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மாநில கிரிக்கெட் போட்டி விழுப்புரம் அணி இரண்டாம் இடம் 

மாநில கிரிக்கெட் போட்டி விழுப்புரம் அணி இரண்டாம் இடம் 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM

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 வானுார்: மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டியில், விழுப்புரம் அணி இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.தமிழ்நாடு டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், திருவண்ணாமலையில் 19 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடந்தது.

இதில் மொத்தம், 38 மாவட்ட அணிகள் கலந்து கொண்டு விளையாடின. இதில் விழுப்புரம் அணியும் பங்கேற்று திறமையை வெளிப்படுத்தியது.

இந்த போட்டி இறுதியில், திருவண்ணாமலை அணி முதலிடத்தையும், விழுப்புரம் அணி இரண்டாம் இடத்தையும், ராணிப்பேட்டை அணி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தது. தொடர்ந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசளிப்பு விழா நடந்தது.விழாவில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் துணை பொது மேலாளர் விஜய், இண்டர்நேஷனல் கைப்பந்து வீரர் சிவராமன், தமிழ்நாடு டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் பொது செயலாளர் ஞானவேல், தொழில்நுட்ப கமிட்டி சேர்மன் முனிரத்தினம், அசோசியேஷன் துணை தலைவர் சோமசுந்தரம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்தினர்.இரண்டாம் பரிசு வென்ற அணியினரை, விழுப்புரம் மாவட்ட டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் சங்கம் தலைவர் சுந்தரமூர்த்தி, செயலாளர் ராம்குமார், பயிற்சியாளர் லெனின் ஆகியோர் பாராட்டினர். 

 

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