/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ஐயனாரப்பன் கோவிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
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விழுப்புரம்: ஒட்டேரிப்பாளையம் ஐயனாரப்பன் கோவில் ஆடி உற்சவத்தில், சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.
விழுப்புரம் அடுத்த ஓட்டேரிப்பாளையம் பூரணி, பொற்கலை சமேத ஐயனாரப்பன் கோவிலில், ஆடி மாத உற்சவம் நடந்து வருகிறது. நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு மூலவர் பொற்கலை, பூரணி சமேத ஐயனாரப்பனுக்கு அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இதனையடுத்து, மாலை 3:00 மணிக்கு சிறப்பு ஹோமம் நடந்தது. 5:00 மணிக்கு சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடந்தது. இரவு சுவாமி வீதியுலா நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.