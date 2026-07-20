நலத்திட்ட உதவி த.வெ.க., வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM
விழுப்புரம்: த.வெ.க., பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் பிறந்த நாளையொட்டி, விழுப்புரம் தென்மேற்கு மாவட்ட த.வெ.க., சார்பில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது.
விக்கிரவாண்டி மேற்கு ஒன்றியம், குண்டலப்புலியூர் கிராமத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, தென்மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வடிவேல் தலைமை தாங்கி, பொதுமக்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், பெண்கள் 1000 பேருக்கு புடவை மற்றும் மாணவிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். மேலும், 500 பேருக்கு அன்னதானம், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், ஒன்றிய செயலாளர் பாரதி, இளைஞரணி அமைப்பாளர் பிரித்திவிராஜ், மாணவரணி அமைப்பாளர் மணி, வழக்கறிஞர் அணி அமைப்பாளர் சம்பத், தகவல் தொழில்நுட்ப அணி அமைப்பாளர் ஜெயக்குமார், ஒன்றிய நிர்வாகிகள் அருள், செந்தில், பாலமுருகன், கிளை நிர்வாகிகள் சுரேஷ், முனுசாமி, சத்யராஜ், சரண்ராஜ், எட்டியான் உட்பட குண்டலப்புலியூர் கிளை நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.