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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ‘மாஜி’ அமைச்சர் கோரிக்கையை பொதுச் செயலாளர் பரிசீலிப்பாரா? அ.தி.மு.க., தொண்டர்கள் எதிர்பார்ப்பு

‘மாஜி’ அமைச்சர் கோரிக்கையை பொதுச் செயலாளர் பரிசீலிப்பாரா? அ.தி.மு.க., தொண்டர்கள் எதிர்பார்ப்பு

‘மாஜி’ அமைச்சர் கோரிக்கையை பொதுச் செயலாளர் பரிசீலிப்பாரா? அ.தி.மு.க., தொண்டர்கள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:01 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:01 PM

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த.வெ.க., அரசுக்கு அ.தி.மு.க., தலைமையின் உத்தரவை மீறி, முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம் எம்.எல்.ஏ., அரசு மீதான நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்.

இதனால், சண்முகம் வகித்து வந்த விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர் பதவியை கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பழனிச்சாமி அதிரடியாக பறித்தார்.

தற்போது கட்சியின் உறுப்பினராக மட்டும் உள்ள சண்முகம், வேறு  எந்த கட்சிக்கும் செல்லாமல்  அமைதி காத்து வருகிறார்.

இந்த சூழ்நிலையில், ஆரம்பத்தில் சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களை பழனிசாமி, கொத்துக் கொத்தாக 30க்கு மேற்பட்டவர்களை நீக்கினார்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த சண்முகத்தின் நுாற்றுக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள் கடந்த 20ம் தேதி சென்னையில் கட்சித் தலைமை அலுவலகத்திற்கு கும்பலாக சென்று கட்சி பதவிகளை ஒட்டுமொத்தமாக ராஜினாமா செய்யும் கடிதங்களை கொடுத்தனர்.

இதற்கும் கொஞ்சம் கூட சளைக்காமல், பொதுச் செயலாளர் மீண்டும் சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களின் கட்சி பதவியை பறித்துவிட்டு, மீண்டும் புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்து உத்தரவிட்டார்.

இப்படி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களின் பதவியை தொடர்ந்து  நீக்குவதும், அதற்கு பதிலாக புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்து வருவது, மாவட்டத்திலுள்ள நடுநிலை அ.தி.மு.க.,தொண்டர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இதற்கிடையே சண்முகம். தன்னுடைய ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் அ.தி.மு.க,வில் தான் இருக்கின்றனர். யாரும் வேறு  எந்த கட்சிக்கு போகமாட்டார்கள். அதுபோல் நானும் தொடர்ந்து அ.தி.மு.க.,வில்தான் பயணிப்பேன் என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

மேலும், ஏற்கனவே நான், அ.தி.மு.க.,வில் இருக்கிறேனோ, இல்லையா என்பதை கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமிதான் கூற வேண்டும் எனவும் சண்முகம் தெரிவித்து விட்டார்.

விழுப்புரம் மாவட்ட  அ.தி.மு.க.,வை பழையபடி தி.மு.க.,விற்கு மாற்றாக செல்வாக்குள்ள கட்சியாக கொண்டு வருவதற்கு,  சண்முகம் அ.தி.மு.க.,வில் இருக்கிறரா அல்லது இல்லையா என்பதை பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி, வெளிப்படையாக அறிவித்து விட்டால் மாவட்டத்தில் அ.தி.மு.க., அடிமட்ட தொண்டர்கள்  அடுத்த கட்டமாக என்ன முடிவு எடுக்கலாம் என்பது குறித்து  தெளிவு பிறந்து விடும்.

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