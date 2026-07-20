/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கட்டண கழிவறை பயன்பாட்டிற்கு வருமா?
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:12 PM
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மயிலம்: மயிலம் அடுத்த கூட்டேரிப்பட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டணக் கழிப்பறை பொது மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கூட்டேரிப்பட்டு ஊராட்சி பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பல்வேறு பணிகளுக்காக தினசரி வந்து செல்கின்றனர் இவர்களுக்கு வசதியாக கூட்டேரிப்பட்டு விழுப்புரம் சாலைக்கு அருகே கட்டண கழிவறை 7 லட்சத்து 85 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டு திறப்பு விழா காணாமல் உள்ளது. மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு உடனடியாக திறக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.