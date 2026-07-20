வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் காலி பணியிடங்களால் பணிகளில் தொய்வு

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் காலி பணியிடங்களால் பணிகளில் தொய்வு
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் காலி பணியிடங்களால் பணிகளில் தொய்வு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
விழுப்புரம், திண்டிவனத்தில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் நியமிக்கப்படாததால் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலராக பணிபுரிந்த அருணாசலம், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பணி ஓய்வு பெற்றார். இவருக்கு பதில் புதிதாக வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர், நியமிக்கப்படவில்லை.
இதே அலுவலகத்தில் முதல்நிலை மோட்டார் வாகன ஆய்வாளராக உள்ள முருகவேல், கூடுதல் பொறுப்பாக பணியை கவனித்து வருகிறார்.
இதேபோல், திண்டிவனம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலராக பணிபுரிந்த சரவணன், கடந்த மாதம் பணி ஓய்வு பெற்றார். அந்த பணியிடத்திற்கு, புதிய அதிகாரி நியமிக்கப்படவில்லை.
இதனால், செஞ்சி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் கிருஷணன், திண்டிவனம் பொறுப்பை கவனித்து வருகிறார்.
விழுப்புரம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளராக பணியாற்றிய கங்காதரன், கடந்த 2024ம் ஆண்டு பணி ஓய்வு பெற்றார். அதன் பிறகு, அந்தப் பணியிடமும் நிரப்பப்படாமல் காலியாகவே உள்ளது.
இதே அலுவலகத்தில் ஒரு கண்காணிப்பாளர் மற்றும் ஒரு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் (கிரேடு 1), இரண்டு வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளர்கள் (கிரேடு 2) ஆகிய பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
இதனால், தினமும் டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகனப் பதிவு, விபத்து சம்பவங்களில் வாகனங்களை நேரில் ஆய்வு செய்தல், புதிய வாகன ஆய்வு, வாகனம் புதுப்பித்தல் மற்றும் வாகன சோதனை உள்ளிட்ட அனைத்துப் பணிகளையும் கவனிப்பதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
பணியில் தொய்வு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, வட்டார போக்குவரத்துத் துறையில் காலியாக உள்ள அனைத்து இடங்களையும் நிரப்ப உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.