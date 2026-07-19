மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:13 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: பிரம்மதேசம் அருகே மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி இறந்தார்.
பிரம்மதேசம் அடுத்த வைரபாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சையது அமிர்பாஷா மகன் சையது அப்துல்லா, 30; இவர், முருக்கேரி பகுதியில் உள்ள சிக்கன் கடையில் பணிபுரிந்து வந்தார். இவர், நேற்று கோழியை தோல் எடுக்க அதற்கான கிரைண்டரில் போட்டு ஒயரை சொருகிய போது மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். பிரம்மதேசம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.