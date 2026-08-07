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பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கில் வாலிபர் கைது  

பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கில் வாலிபர் கைது  

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

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 வானுார்: மாடு மேய்த்த பெண்ணிடம், 3 சவரன் நகை பறித்த வழக்கில் வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கிளியனுார் அடுத்த ஆதனப்பட்டு பள்ளத்தெருவை சேர்ந்தவர் மாசிலாமணி மனைவி சுமதி, 55; இவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியில் தனியாக மாடு மேய்த்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போது பைக்கில் வந்த ஒரு ஆசாமி, சுமதியிடம் குடிக்க தண்ணீர் தரும்படி கேட்டு, அவரது கழுத்தில் இருந்த, 3 சவரன் செயினை பறித்துக்கொண்டு தப்பித்தார்.

இது குறித்து சுமதி, கிளியனுார் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, நகை பறித்த ஆசாமியை தேடி வந்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று காலை கிளியனுார் இன்ஸ்பெக்டர் ஹரிகிருஷ்ணன் தலைமையிலான போலீசார் தைலாபுரம் சந்திப்பில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுப்பட்டிருந்தனர். அப்போது, அவ்வழியாக, பைக்கில் வந்த நபரை மடக்கி விசாரித்தனர். 

அவர் முரணான பதில்களை கூறவே அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில் அவர் அரியலுார் மாவட்டம் பொன்பரப்பி வேலவன் நகரை சேர்ந்த சுப்ரமணி மகன் சஞ்சய், 21; என்பதும், ஆதனப்பட்டில் சுமதி என்ற பெண்ணிடம் செயின் பறித்ததும், அவர் மீது ஏற்கனவே அரியலுார் மாவட்டத்தில் மூன்று வழிப்பறி வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதம் தெரிய வந்தது. அதன் பேரில் போலீசார் அவரை கைது செய்து, அவரிடம் இருந்து, 3 சவரன் செயின் மற்றும் பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர். 

 

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