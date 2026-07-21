/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மூதாட்டியிடம் கம்மல் திருடிய வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 PM
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அவலுார்பேட்டை: மேல்மலையனுார் அருகே துாங்கிக் கொண்டிருந்த மூதாட்டியிடம் கம்மல் திருடிய வாலிபரை கிராம மக்கள் பிடித்து போலீசிடம் ஒப்படைத்தனர்.
மேல்மலையனுார் அடுத்த ராமகிருஷ்ணாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த குப்புசாமி மனைவி அமிர்தம், 67; இவர் கடந்த 19ம் தேதி இரவு வீட்டின் வெளியே துாங்கிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவர் அணிந்திருந்த கம்மலை மர்ம நபர் திருட முயன்றார். திடுக்கிட்டு எழுந்த அமிர்தம் கூச்சலிட்டர். உடன் அக்கம் பக்கத்தினர் திரண்டு தப்பியோட முயன்ற நபரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில் அவர், அதே ஊரைச் சேர்ந்த முருகன், 44; என தெரியவந்தது.
புகாரின் பேரில் முருகன் மீது மேல்மலையனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்தனர்.