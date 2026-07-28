/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ டிராக்டர் டிப்பரில் பைக் மோதி வாலிபர் பலி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
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செஞ்சி: டிராக்டர் டிப்பரில் பைக் மோதி வாலிபர் இறந்தார்.
செஞ்சி அடுத்த செம்மேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் மகன் தமிழ்வாணன், 29; இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு 9:25 மணியளவில் செஞ்சியில் இருந்து செம்மேட்டிற்கு பைக்கில் சென்றார்.
சத்தியமங்கலம் அரசு பள்ளி அருகே சென்றபோது முன்னாள் சென்ற டிரக்டர் டிப்பர் பிரேக் போட்டதால், தமிழ்வாணன் டிப்பர் மீது மோதினார். இதில் படுகாயம் அடைந்தவர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.