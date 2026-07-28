/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பைக்கில் இருந்து விழுந்த வாலிபர் பலி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
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வானுார்: வானுார் அருகே பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்த வாலிபர் இறந்தார்.
புதுச்சேரி மாநிலம், ஆலங்குப்பம் பள்ளிக்கூட தெருவைச் சேர்ந்தவர் மாதவன் மகன் ராஜேஷ், 24; இவர், கடந்த 26ம் தேதி இரவு ராயப்புதுப்பாக்கத்தில் இருந்து ஆலங்குப்பத்திற்கு வீட்டிற்கு பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
ராயபுதுப்பாக்கம் பகுதியில் சென்றபோது, நிலை தடுமாறி பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்தார். இதில் படுகாயமடைந்த ராஜேஷ், புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றவர் நேற்று இறந்தார்.
புகாரின் பேரில், கோட்டக்குப்பம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.