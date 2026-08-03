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இளைஞர்கள் ஆற்றல்களை ஆக்கபூர்வமான  செயல்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்  ஆரோவில் அறக்கட்டளை செயலாளர் பேச்சு

இளைஞர்கள் ஆற்றல்களை ஆக்கபூர்வமான  செயல்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்  ஆரோவில் அறக்கட்டளை செயலாளர் பேச்சு

ADDED : ஆக 02, 2026 09:54 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 09:54 PM

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வானுார்: இந்திய இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களது ஆற்றல்களை ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்குப் பயன்படுத்தவேண்டும் என  ஆரோவில் அறக்கட்டளை செயலாளர் ஜெயந்தி ரவி பேசினார். 

வளர்ந்த பாரதத்துக்கான போதைப்பொருள் இல்லாத இளைஞர்கள் பிரசாரத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று துவக்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வு சர்தேச நகரமான ஆரோவில் பாரத் நிவாசில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. நிகழ்ச்சியையொட்டி  இணையவழியில் பங்கேற்ற ஆரோவில் அறக்கட்டளை செயலாளர் ஜெயந்தி ரவி பேசியதாவது:

வளர்ந்த பாரதத்துக்கான போதைப்பொருள் இல்லாத இளைஞர்கள் என்ற நாடு தழுவிய பிரசாரத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்திருப்பது வரவேற்புக்குரியது. நாடு முழுவதும் 28 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த நிகழ்ச்சி நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆரோவிலிலும் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றிருப்பது பெருமை மிகு தருணமாகும்.

இந்திய இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களது ஆற்றலை ஆக்கபூர்வமான நோக்கங்களுக்காகவும், தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். அதையே நோக்கமாகவும் கொள்ளவேண்டும் என்றார். 

உறுதிமொழியேற்பு: புதுச்சேரி மாநில அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், ராஜவேலு, எம்.எல்.ஏ., ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராமலிங்கம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு, வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க போதைப்பொருள் இல்லாத இளைஞர்கள் என்ற உறுதிமொழியேற்றனர்.

நிகழ்ச்சியயின் ஒரு பகுதியாக சிவ வாத்தியங்கள் முழங்க தமிழர்களின் பாரம்பரிய வீர விளையாட்டுக்களான சிலம்பாட்டம், தீப்பந்தம் சுழற்றதல் நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றன. ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் சிறப்புப் பணி அதிகாரி சீத்தாராமன் தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், ஆரோவில் வாசிகள், ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி நிறுவனங்கள், ஆச்சார்யா கல்வி நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டனர். 

 

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