வாலிபர் தற்கொலை

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM
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விழுப்புரம்: வளவனுார் அருகே வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் வாலிபர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
நெய்வேலியைச் சேர்ந்தவர் வேல்முருகன் மகன் விஜயவேல், 29; இவர், பி.இ., படித்து விட்டு வேலை தேடி வந்துள்ளார். வேலை கிடைக்காததால் விரக்தியில் இருந்த அவர் கடந்த 12ம் தேதி கோலியனுார் பஸ் நிறுத்தத்தில் பூச்சி மருந்தை குடித்தார்.
இதனால், உடல் நலம் பாதித்த அவர் 16ம் தேதி பூச்சி மருந்து குடித்ததாக வீட்டில் தெரிவித்துள்ளார். உடன், புதுச்சேரி ஜிப்மரில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர், நேற்று முன்தினம் இறந்தார். வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.