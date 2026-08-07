வாலிபர் தற்கொலை 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:41 PM
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திண்டிவனம்: வாலிபர் தற்கொலை குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திண்டிவனம் அருகே வைரபுரம் கிராமம், பெருமாள் கோவில் தெருவில் வசிக்கும் சுகுமார் மகன் இந்திரகுமார்,26; சென்னையில் உள்ள தனியார் கம்பெனியில் வேலை செய்து வந்தார்.
இவர் கடந்த 28 ம் தேதி காலை 8:30 மணியளவில், வைரபுரம் பஸ் ஸ்டாப்பிங் அருகே பூச்சி மருந்து குடித்ததால் மயங்கி கிடந்தார்.
உடனே அவரை தீவிர சிகிச்சைக்காக ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு சிகிச்சை பலனில்லாமல் நேற்று முன்தினம் இரவு 9:30 மணியளவில் இறந்தார். வெள்ளிமேடுப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.