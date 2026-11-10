விழுப்புரம் காவல் சரகத்தில் 10 இன்ஸ்பெக்டர்கள் இடமாற்றம்
விழுப்புரம் காவல் சரகத்தில் 10 இன்ஸ்பெக்டர்கள் இடமாற்றம்
ADDED : நவ 10, 2026 08:27 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் காவல் சரகத்தில் 10 இன்ஸ்பெக்டர்களை இடமாற்றம் செய்து டி.ஐ.ஜி., உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விழுப்புரம் சரக காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஜெயதேவி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வரஞ்சரம் காவல் நிலையத்திற்கும், பொன்மகரம் கடலுார் மாவட்டம் குமராட்சி காவல் நிலையத்திற்கும், கனகவள்ளி சேத்தியாதோப்பு மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
நெல்லிக்குப்பம் வேலுமணி ராமநத்தம், அண்ணாமலை நகர் கவிதா கடலுார் முதுநகர், முதுநகர் ஏழுமலை நெல்லிக்குப்பம், ராமநத்தம் செல்வநாயகம் அண்ணாமலை நகர், முத்தாண்டிக்குப்பம் தர்மலிங்கம் புவனகிரி காவல் நிலையத்திற்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
புவனகிரி தேவேந்திரன் பெண்ணாடம், அங்கிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் முத்தாண்டிகுப்பம் காவல் நிலையத்திற்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கான உத்தரவை டி.ஐ.ஜி., அருளரசு பிறப்பித்துள்ளார்.