100 நாள் வேலை பணித்தள பொறுப்பாளர்: ஆளும்கட்சி – எதிர்கட்சியினர் ‘மல்லு கட்டு’
100 நாள் வேலை பணித்தள பொறுப்பாளர்: ஆளும்கட்சி – எதிர்கட்சியினர் ‘மல்லு கட்டு’
UPDATED : நவ 16, 2026 06:43 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 PM
தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி பகுதிகளில் மத்திய அரசு மூலம் 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் பணி நடந்து வருகிறது.
இப்பணியில் ஈடுபடுபவர்களை கண்காணிப்பதற்காக இத்திட்டத்தின் பணியாற்றுபவர்களே ஊராட்சிகளில் பணித்தள பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஒரு ஊராட்சியில் பணிபுரியும், 100 நாள் பணியாளர்களுக்கேற்ப ஒன்று அல்லது மூன்று பேர் வரை பெரும்பாலும் பெண் பணியாளர்களே பொறுப்பாளர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இவர்கள் தினம்தோறும் பணிக்கு வருபவர்களின் வருகை பதிவேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
மேலும் வாரந்தோறும் குறிப்பிட்ட நாட்களில் அந்தந்த ஒன்றிய அலுவலகங்களுக்கு சென்று வருகை பதிவேட்டையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பணித்தள பொறுப்பாளர்களை, ஆளும்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் நியமித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தற்போது த.வெ.க., ஆளும்கட்சியாக உள்ளது. இதனால், மாவட்டத்தில் பணித்தள பொறுப்பாளர்களை மாற்றுவதில் ஆளும்கட்சியினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
கிராமங்களில் உள்ள ஆளும்கட்சி ஆதரவாளர்களை இப்பணியில் நியமிக்க, அந்தந்த ஒன்றியங்களில் உள்ள அரசு அதிகாரிகளிடம் பட்டியல் கொடுத்து வருகின்றனர். ஆனால், ஆளும்கட்சியினரை போன்று, ஒவ்வொரு தொகுதியில் உள்ள எம்.எல்.ஏ.,க்களின் ஆதரவாளர்கள் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சியினரும் தங்கள் ஆதரவாளர்களை இப்பணியில் நியமனம் செய்ய வேண்டும் மல்லு கட்டி வருகின்றனர். ஆளும்கட்சி மற்றும் எதிர்கட்சியினரின் நெருக்கடியால், ஒன்றிய அதிகாரிகள் செய்வதறியாமல் திகைத்து வருகின்றனர்.