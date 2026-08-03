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﻿ ஆதிவாலீஸ்வரர் கோவிலில் 1008 விளக்கு பூஜை

﻿ ஆதிவாலீஸ்வரர் கோவிலில் 1008 விளக்கு பூஜை

ADDED : ஆக 03, 2026 03:11 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 03:11 AM

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விழுப்புரம்: ஆடி மூன்றாம் வெள்ளியை முன்னிட்டு, ஆதிவாலீஸ்வரர் கோவிலில் 1008 விளக்கு பூஜை செய்து பெண்கள் வழிபாடு செய்தனர்.

விழுப்புரம் பழைய பஸ் நிலையம் அருகில் உள்ள வாலாம்பிகை உடனுறை ஆதிவாலீஸ்வரர் கோவிலில் ஆடி மூன்றாம் வெள்ளி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.

காலை 8:00 மணிக்கு மூலவர் ஆதிவாலீஸ்வரர் மற்றும் வாலாம்பிகை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. இதையடுத்து, இரவு 7:00 மணிக்கு 1008 விளக்கு பூஜை நடந்தது.

இதில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு விளக்கு பூஜை செய்து வழிபாடு செய்தனர்.

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