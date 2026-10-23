வீடு புகுந்து 12 சவரன் நகை, பணம் திருட்டு

UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
விக்கிரவாண்டி: வீடு புகுந்து, 12 சவரன் நகை, பணம் உள்ளிட்டவற்றை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த பூரிக்குடிசையை சேர்ந்தவர் அகஸ்டின்,28;. இவரது மனைவி கார்த்திகா,26; இவர்களுக்கு கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணமாகி கூட்டுக்குடும்பமாக ஒரே வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர். அகஸ்டின் தனது அறையில் உள்ள பீரோவில் திருமணத்தின்போது போடப்பட்ட நகை, வெள்ளி, ரொக்கப்பணத்தை வைத்திருந்தார்.
கடந்த 12ம் தேதி அகஸ்டின், கார்த்திகா இருவரும் வெளியூர் சென்று வீட்டிற்கு வந்து தனது நகைகளை பீரோவில் வைத்துள்ளனர்.
நேற்று முன் தினம் நகைகளை எடுக்க பீரோவை திறந்தபோது ஒரு மோதிரம் மட்டும் வெளியில் தனியாக இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
பின்னர் பீரோவில் உள்ள பெட்டியை பார்த்தபோது அதிலிருந்த 12சவரன் நகை, 150கிராம் வெள்ளி, ரூ.15 ஆயிரம் ரொக்கம் காணாமல் போனது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதுகுறித்து நேற்று கஞ்சனுார் போலீசில் அகஸ்டின் கொடுத்த புகாரின்பேரில் போலீசார் வழக்குபதிந்து விசாரணை நடத்தினர். கைரேகை நிபுணர்கள், தடயஅறிவியல் நிபுணர்கள்,மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
முதற்கட்ட விசாரணையில் பீரோவின், 2 சாவிகளை தனித்தனியாக வைத்து வந்ததும், அதில் ஒரு சாவி சில தினங்களுக்கு முன்பு காணாமல்போனதும் தெரியவந்தது. எனவே திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்த சாவியை பயன்படுத்தி பீரோவை திறந்து நகைகளை எடுத்திருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.