மாநில கலைத்திருவிழா போட்டி: 1639 மாணவர்கள் பங்கேற்பு
மாநில கலைத்திருவிழா போட்டி: 1639 மாணவர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 05:07 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:36 PM
விழுப்புரம்: மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழா போட்டியில், 1639 மாணவர்கள் பங்கேற்று திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
தமிழகத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில், இந்தாண்டுக்கான கலைத்திருவிழா போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் அரசு மற்றும் அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் மாவட்ட அளவில் தேர்வான பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு, மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழா போட்டி விழுப்புரம் தெய்வானை அம்மாள் மகளிர் கல்லுாரி மற்றும் இ.எஸ்., பொறியியல் கல்லுாரி மையங்களில், நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. அன்றைய தினம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், நேற்று அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் நடந்தன.
இதில், 38 மாவட்டங்களிலும் முதலிடம் பிடித்து 1,639 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். நுண்கலை போட்டிகள், இசை பிரிவில் தோல்கருவி, தந்தி கருவி, காற்றுக்கருவி வாசித்தல், நடனம், நாடகம், வாய்ப்பாட்டு ஆகிய 7 வகைகளில், 32 விதமான போட்டிகள் நடந்தன.
மாவட்ட அளவில் சாதித்து மாணவர்கள் குழுவினர், விதவிதமான ஒப்பனைகள், கருவிகளுடன் மாநில போட்டியில் பங்கேற்று திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலமுரளி துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் மஞ்சுளாதேவி, துணை முதல்வர் செந்தில்ராஜ், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் இளமதி, செந்தில்குமார், அருள், ரகு, ராஜேந்திரன், உதவி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் நாகமணி, முதன்மை கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர்கள் பெருமாள், ஜனசக்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
பள்ளி துணை ஆய்வாளர்கள் ஞானமணி, வீரமணி, விநாயகமூர்த்தி, ஒருங்கிணைப்பாளர் சுகன்யா உள்ளிட்டோர் போட்டிகளை ஒருங்கிணைத்தனர்.