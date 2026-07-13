﻿ பெண்ணிடம் நகை பறித்த 2 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:31 AM
மயிலம்: மயிலம் அருகே வயலில் புல் அறுத்த பெண்ணைத் தாக்கி நகையை பறித்துச் சென்ற 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மயிலம் அடுத்த கொரலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அய்யனார் மனைவி வசந்தி, 55; இவருடன் இதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த அமிர்தம், 65; என்பவருடன் கடந்த 10ம் தேதி மதியம் 1:00 மணியளவில் புல் அறுத்துக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 2 பேர் வசந்தியை மிரட்டி, கல்லால் தாக்கி விட்டு அவர் அணிந்திருந்த மூக்குத்தி, கம்மல் உட்பட 12 கிராம் நகைகளையும் 100 கிராம் கொலுசையும் பறித்துச் சென்றனர்.
வசந்தி கொடுத்த புகாரின் பேரில் மயிலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, புதுச்சேரி மாநிலம், திருக்கனுார் அடுத்த வினாயகபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வம் மகன் தியாகராஜன், 27; மற்றொரு செல்வம் மகன் ஹரி கிருஷ்ணன், 19; ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்கள் பயன்படுத்திய பைக்கையும் பறிமுதல் செய்தனர்.