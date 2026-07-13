/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ஹிந்தி பிரசார சபாவில் 2 நாள் பயிற்சி முகாம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:27 AM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: திருச்சி தக்ஷிண பாரத ஹிந்தி பிரசார சபா சார்பில் பிரசாரர்களுக்கான 2 நாட்கள் பயிற்சி முகாம் விழுப்புரத்தில் நடந்தது.
பிரசார சபாவின் செயற்குழு உறுப்பினர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜங்கரன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் (பொறுப்பு) அரவிந்தநாயகி வரவேற்றார். முன்னாள் பொதுச்செயலாளர் ஜெயராஜ், துணைத் தலைவர் சுப்ரமணியம் சிறப்புரையாற்றினர்.
பொதுக்குழு உறுப்பினர் பிரபு விளக்கவுரையாற்றினார். இதில், பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. செயற்குழு உறுப்பினர் ரமேஷ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.