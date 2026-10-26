மூதாட்டியிடம் 5 சவரன் நகை பறிப்பு: 2 பேருக்கு போலீஸ் வலை
மூதாட்டியிடம் 5 சவரன் நகை பறிப்பு: 2 பேருக்கு போலீஸ் வலை
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் நடந்து சென்ற மூதாட்டியிடம் 5 சவரன் செயினை பறித்துச் சென்று 2 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திண்டிவனம் மகாத்மா காந்தி நகரைச் சேர்ந்தவர் கஸ்துாரி, 60; இவர், நேற்று (அக்.,24) திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோட்டில் உள்ள மகள் வீட்டிற்கு சென்றவர் பிற்பகல் 2:30 மணியளவில், திண்டிவனத்திற்கு பஸ்சில் வந்தவர், மரக்காணம் கூட்ரோடு சாணக்யா பள்ளி எதிரில் இறங்கி, புதுச்சேரி புறவழிச்சாலை வழியாக மகாத்மா காந்தி நகருக்கு நடந்து சென்றார்.
அப்போது பின்னால் பைக்கில் ரெயின்கோட் அணிந்து வந்து இரண்டு மர்ம நபர்கள், கஸ்துாரி அணிந்திருந்த 5 சவரன் செயினை பறித்துக்கொண்டு தப்பிச் சென்றனர்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், திண்டிவனம் டவுன் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதேபோல் கடந்த மாதம் 28ம் தேதி தற்போது செயின் பறிப்பு சம்பவம் நடந்துள்ள இடத்திற்கு எதிரே விழுப்புரம் புறவழிச்சாலையில் காலை 7:30 மணியளவில் தனியாக நடந்து சென்ற கலையரசி, 38; என்பவரிடம் பைக்கில் 2 பேர் கலையரசியின் இரண்டரை செயினை பறித்துச் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து மரக்காணம் கூட்ரோடு பகுதியில் நடந்த இரண்டு செயின் பறிப்பு சம்பவம், நகர மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.