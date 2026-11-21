கார் கவிழ்ந்த விபத்தில் 2 பேர் காயம்: புள்ளிச்சப்பள்ளம் சந்திப்பில் தொடரும் விபத்து
கார் கவிழ்ந்த விபத்தில் 2 பேர் காயம்: புள்ளிச்சப்பள்ளம் சந்திப்பில் தொடரும் விபத்து
ADDED : நவ 20, 2026 06:36 PM
வானுார்: புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில், கார் சென்டர் மீடியனில், மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
திண்டிவனம் மார்க்கத்தில் இருந்து புதுச்சேரி நோக்கி இன்று (நவ.,20) காலை 10:00 மணிக்கு இண்டிகோ கார் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது.
இந்த காரில் புதுச்சேரி அடுத்த அரியாங்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த கணவன்–மனைவி பயணித்தனர். இந்த கார் புள்ளிச்சப்பள்ளம் தானிய கிடங்கு சந்திப்பில், பஞ்சவடீ மார்க்கத்தில் இருந்து, புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையை ஒரு பைக் கடக்க முயன்றது.
எதிர்பாராத விதமாக திடீரென குறுக்கில் வந்ததால், அதன் மீது மோதாமல் இருக்க இண்டிகோ கார் ஓட்டுநர் திடீரென பிரேக் பிடித்துள்ளார்.
அதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த அந்த கார் சாலையின் சென்டர் மீனியன் கட்டையில் மோதி, அதே இடத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. காரில் பயணித்த கணவன், மனைவி இருவரும் காயம் அடைந்தனர்.
தகவலறிந்த ரோந்து போலீசார் மற்றும் டோல்கேட் ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து காயமடைந்த இருவரையும் மீட்டு சிகிச்சைக்காக, புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்தில் கவிழ்ந்த காரை பொது மக்கள் உதவியோடு அப்புறப்படுத்தினர். இந்த சம்பவம் குறித்து வானுார் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தொடரும் விபத்து
புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில், புள்ளிச்சப்பள்ளம் அரசு தானிய கிடங்கு சந்திப்பு முக்கிய இடமாக உள்ளது.
இந்த சாலையில், திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோடு மார்க்கத்தில் இருந்து பஞ்சவடீ வழியாக வருபவர்கள், புதுச்சேரி மார்க்கமாக திரும்புகின்றனர்.
இதே போன்று, கிளியனுார் மார்க்கத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோடு பகுதிக்கு செல்ல பைபாஸ் சாலையை கடக்கின்றனர்.
பைபாஸ் சாலையில் கனரக வாகனங்கள் அதி வேகமாக வருவது விபத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், இந்த சந்திப்பில் இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள், கவனக்குறைவாக சாலையை கடக்கின்றனர்.
குறிப்பாக வெளியூர், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரும் கனரக வாகன ஓட்டிகளுக்கு இந்த சாலை சந்திப்பு இருப்பது தெரியாது.
விபத்துக்கள் அதிகளவில் நடக்கும் இந்த சாலை சந்திப்பில், ஒருபக்கம் பாலம் கட்டும் பணி துவங்கி இருந்தாலும், கூட இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடனும், நிதானமுடனும் சாலையை கடந்தால் மட்டுமே விபத்துக்களையும், உயிர் சேதத்தையும் தவிர்க்க முடியும்.
ஏற்கனவே இந்த சாலையில் நடந்த விபத்துக்களில் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், பலருக்கு கை, கால் முறிவும் ஏற்பட்டுள்ளது. விபத்துக்களை தடுக்க தற்காலிகமாக அந்த பகுதியில் பேரி கார்டு வைக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொது மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.