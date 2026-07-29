﻿ பஸ், கார், வேன் மோதல் 2 பேர் பலி: 5 பேர் காயம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:39 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே, பைக், வால்வோ பஸ், கார், வேன் என, அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில், கூலித்தொழிலாளி பூபதி, 45, பாதிரியார் ஜான் அன்பழகன், 50, ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த பிடாகத்தை சேர்ந்தவர் லாசர், 26; விழுப்புரம் நரசிங்கபுரத்தை சேர்ந்தவர் பூபதி, 45; கூலித் தொழிலாளர்கள்.
இருவரும், நேற்று முன்தினம் இரவு, பனையபுரம் அருகே நடந்த உறவினர் வீட்டு சுப நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, பல்சர் பைக்கில் விழுப்புரம் திரும்பினர். பைக்கை லாசர் ஓட்டினார்.
விழுப்புரம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், அதிகாலை, 2:30 மணிக்கு முண்டியம்பாக்கம் அடுத்த அய்யூர் அகரம் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் வந்தபோது, முன்னால் சென்ற ஈச்சர் லாரி உரசியதால், இருவரும் நிலைதடுமாறி விழுந்தனர்.
அப்போது, சென்னையிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் நோக்கி சென்ற தனியார் வால்வோ பஸ்சை, அதன் டிரைவர் சரவணன் பிரேக் போட்டு நிறுத்தியுள்ளார். அப்போது, பஸ்சின் முன் சக்கரத்தில் சிக்கி பூபதி உடல் நசுங்கி இறந்தார். லாசர் படுகாயமடைந்தார்.
அதே நேரத்தில், வால்வோ பஸ்சுக்கு பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த, 'சுசூதி ஸ்விப்ட்' கார் பஸ் மீது மோதியது. காரை பின்தொடர்ந்து அதிவேகமாக வந்த டெம்போ டிராவலர் வேன், ஸ்விப்ட் கார் மீது மோதியது.
இதில், நடுவில் சிக்கிய கார் அப்பளமாக நொறுங்கியதில், காரின் பின் சீட்டில் அமர்ந்து வந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், முடிச்சூர், லட்சுமி நகரை சேர்ந்த பாதிரியார் ஜான் அன்பழகன், 50, உடல் நசுங்கி இறந்தார்.
காரை ஒட்டி வந்த முடிச்சூரைச் சேர்ந்த பாலாஜி, 37, காரில் வந்த சாலமன், 55, வால்வோ பஸ் டிரைவர் சரவணன், 25, டெம்போ டிராவலர் டிரைவர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம், விராலிமலை ரங்கநாதன், 28, பைக்கில் வந்த லாசர் ஆகிய ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர். விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.