பைக் மீது லாரி மோதி விபத்து விழுப்புரம் அருகே 2 பேர் பலி

பைக் மீது லாரி மோதி விபத்து விழுப்புரம் அருகே 2 பேர் பலி
பைக் மீது லாரி மோதி விபத்து விழுப்புரம் அருகே 2 பேர் பலி
ADDED : ஆக 14, 2026 02:40 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே நள்ளிரவில் பைக் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 2 பேர் இறந்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த சிந்தாமணி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தர்மன் மகன் நரேஷ், 22; அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குமார் மகன் அருண்குமார், 23; நண்பர்கள். இருவரும் முண்டியம்பாக்கம் தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு 11:50 மணியளவில் இருவரும் பல்சர் பைக்கில் சென்னை மார்க்கத்தில் இருந்து திருச்சி நோக்கிச் சென்றனர். பைக்கை அருண்குமார் ஓட்டினார்.
விழுப்புரம் அடுத்த முத்தாம்பாளையம் பகுதியில் சென்றபோது அரியலுார் மாவட்டம், கல்லுாரைச் சேர்ந்த வினோத், 35; என்பவர் ஓட்டி வந்த லாரி, பைக் பின்னால் மோதியது.
இதில், நரேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். படுகாயமடைந்த அருண்குமார் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் இறந்தார்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.