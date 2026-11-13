செஞ்சி சிறுமியை கடத்த முயன்ற சென்னையை சேர்ந்த 2 பேர் கைது
செஞ்சி சிறுமியை கடத்த முயன்ற சென்னையை சேர்ந்த 2 பேர் கைது
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:34 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே, 7 வயது சிறுமியை கடத்த முயன்ற வழக்கில், சென்னையை சேர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர்கள் சிவா, 27, அய்யப்பன், 27, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த, ஜெயங்கொண்டான் கிராமத்தை சேர்ந்த அசோக்குமார் என்பவரின், 7 வயது மகள், தனியார் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார்.
நவ., 9ம் தேதி இரவு, 7:00 மணியளவில், தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியை, அவ்வழியாக ஆட்டோவில் வந்த இருவர், கடத்த முயன்றனர்.
சிறுமி கூச்சலிட்டதும், பொதுமக்கள் ஓடி வர, இருவரும் சிறுமியை விட்டுவிட்டு ஆட்டோவில் தப்பினர். அசோக்குமார் புகாரில், செஞ்சி போலீசார் வழக்கு பதித்து விசாரித்தனர்.
ஆலம்பூண்டி சிறுமி மாயமான வழக்கு, போலீசாருக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இவர்களை பிடித்தால், அந்த வழக்கிலும் துப்பு கிடைக்கும் எனக்கருதி, போலீசார் நான்கு தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரித்தனர்.
அப்பகுதியில் இருந்த கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்ததில், செஞ்சி அருகே பாலப்பட்டு சிவா, வடதாரம் அய்யப்பன் ஆகியோர் சிறுமியை கடத்த முயன்றது தெரியவந்தது.
இருவரும் சென்னையில் ஆட்டோ ஓட்டி வருவது தெரியவந்தது. செஞ்சி போலீசார், சென்னை சென்று இருவரையும் கைது செய்தனர்.
போலீசாரிடம் இருந்து தப்ப முயன்ற அய்யப்பனுக்கு கை எலும்பு முறிந்தது.