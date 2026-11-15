லாரி டிரைவரிடம் வழிப்பறி விழுப்புரத்தில் 2 பேர் கைது
லாரி டிரைவரிடம் வழிப்பறி விழுப்புரத்தில் 2 பேர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் லாரி டிரைவரிடம் வழிப்பறி செய்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், ரிஷிந்தியம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்திரசேகர் மகன் மகேந்திரன், 22; இவர், தனது கண்டெய்னர் லாரியில், கடந்த 12ம் தேதி கேரளா மாநிலம் கொச்சியில் இருந்து சரக்கு ஏற்றிக்கொண்டு சென்னை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தார்.
இரவு 9:00 மணியளவில், திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், விழுப்புரம் பாபைசில் கொட்டபாக்கத்துவேலி பகுதியில் லாரி டயர் வெடித்ததால், லாரியை சாலையோரம் நிறுத்தியிருந்தார்.
அப்போது அங்கு பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 2 பேர் கத்தியால் கிழித்து, தாக்கி லாரி டிரைவர் மகேந்திரனிடமிருந்து மொபைல் போன் மற்றும் 2000 ரூபாயை பறித்துச் சென்றனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார், சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட அயனம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் மகன் விஜய், 25; பாலகிருஷ்ணன் மகன் ஸ்ரீதர், 22; ஆகியோரை நேற்று கைது செய்து, 2 மொபைல் போன்கள், பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.