/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ குட்கா விற்ற 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:13 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம், வளவனுார் பகுதிகளில் புகையிலை, லாட்டரி விற்ற 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் நேற்று ஜி.ஆர்.பி., தெருவில் ரோந்து சென்றனர்.
இங்கு, அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்த அதே பகுதியை சேர்ந்த தமிழரசன், 37; என்பவர் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்து, குட்கா பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
லாட்டரி விற்றவர் கைது வளவனுார் போலீசார் நேற்று கோலியனுார் ஏரிக்கரை அருகே ரோந்து அப்போது அப்பகுதியில் லாட்டரி சீட்டு விற்ற கோலியனுாரைச் சேர்ந்த பிரபாகரன், 33; என்பவரை கைது செய்தனர்.