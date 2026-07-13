2 பெண்கள் மாயம்: போலீஸ் விசாரணை
2 பெண்கள் மாயம்: போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:33 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:33 AM
விழுப்புரம்: வளவனுார் அருகே 2 பெண்கள் காணாமல் போனது போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
வளவனுார் அடுத்த நரையூரைச் சேர்ந்தவர் முருகவேல் மனைவி தாட்சாயினி, 26; இவர்களுக்கு 2 மகன்கள் உள்ளனர்.
தாட்சாயினி நேற்று முன்தினம் வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றவர் மீண்டும் வரவி ல்லை. பல இடங்களில் தேடியும் காணவில்லை.
முருகவேல் அளித்த புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
மற்றொரு சம்பவம் வளவனுார் அருகே ஆர்.ஆர்.பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரத்தினவேல் மனைவி அமிர்தம், 75; மனநலம் பாதித்தவர். இவர், கடந்த 10 ம் தேதி தனது வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றவர் மீண்டும் வரவில்லை.
அவரது மகன் கோதண்டராமன் அளித்த புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.