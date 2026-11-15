விவசாய இயந்திரங்களை திருப்பி கேட்டவரை தாக்கிய 3 பேர் மீது வழக்கு
விவசாய இயந்திரங்களை திருப்பி கேட்டவரை தாக்கிய 3 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:54 PM
விக்கிரவாண்டி: விவசாய இந்திரங்களை கடனாக வாங்கிச் சென்று திருப்பித் தராமல் உரிமையாளரை தாக்கிய 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த கெடார், விநாயகபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ், 19; இவரது உறவினர் பாலச்சந்திரன், 28; இவர், ராஜேஷுக்கு சொந்தமான டிராக்டர் கலப்பை மற்றும் ரோட்டாவேட்டர்களை கடனாக வாங்கி உழவு ஓட்டிவிட்டு திருப்பி கொடுப்பது வழக்கம்.
அதுபோன்று எடுத்துச் சென்ற இயந்திரங்களை திருப்பித் தரும்படி கடந்த 10ம் தேதி மாலை 5:30 மணி அளவில் ராஜேஷ் கேட்டபோது பாலச்சந்தர் தர மறுத்து அவரது அண்ணன் பாலமுருகன், 30; மனைவி இளவரசி, 25; ஆகியோருடன் சேர்ந்து சேர்ந்து ராஜேஷை தாக்கினார். தடுத்த ராஜேஷின் தாய் வள்ளியம்மை, 45; என்பவரையும் தாக்கினர்.
இதில் படுகாயமடைந்த இருவரும் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து ராஜேஷ் அளித்த புகாரின் பேரில் ராஜேஷ், இளவரசி, பாலமுருகன் ஆகிய 3 பேர் மீது கெடார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.