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3 இன்ஸ்பெக்டர்கள் இடமாற்றம்

3 இன்ஸ்பெக்டர்கள் இடமாற்றம்

UPDATED : நவ 10, 2026 03:41 AM

ADDED : நவ 09, 2026 04:42 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 03:41 AM ADDED : நவ 09, 2026 04:42 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் சரகத்தில் மூன்று இன்ஸ்பெக்டர்களை இடமாற்றம் செய்து டி.ஐ.ஜி., உத்தரவிட்டுள்ளார்.

திண்டிவனம் அடுத்த ஒலக்கூர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் கலைச்செல்வி கஞ்சனுார் காவல் நிலையத்திற்கும், மேல்மலையனுார் இன்ஸ்பெக்டர் வினதா ஒலக்கூருக்கும், கடலுார் மாவட்டம், சேத்தியாத்தோப்பு மகளிர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் கவிதா மேல்மலையனுாருக்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான உத்தரவை டி.ஐ.ஜி., அருளரசு பிறப்பித்துள்ளார்.

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