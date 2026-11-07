மது பாட்டில்கள் கடத்திய 3 பேர் கைது: வேன் பறிமுதல்
மது பாட்டில்கள் கடத்திய 3 பேர் கைது: வேன் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:25 PM
வானுார்: புதுச்சேரி மது பாட்டில் குடோனில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தப்பட்ட 1,168 மது பாட்டில்களை மத்திய நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்து கலால் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகையொட்டி புதுச்சேரியில் இருந்து மது பாட்டில்கள் கடத்தி சென்னைக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதாக விழுப்புரம் மத்திய நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதன் பேரில் மத்திய நுண்ணறிவு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் நடராஜ், ஒருங்கிணைந்த குற்றத் தடுப்பு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் ஜெரால்டு ராபின்சன், கோட்டக்குப்பம் கலால் இன்ஸ்பெக்டர் ஞானசேகரன் ஆகியோர் தலைமையில் சிறப்பு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தமிழக புதுச்சேரியில் எல்லையில் தீவிரமாக கண்காணிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் இருந்து பூத்துறை வழியாக வந்த வேனை மடக்கி போலீசார் சோதனை செய்தனர்.
அப்போது வேனில், அட்டை பெட்டிகளில் மது பாட்டில்கள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர். வேனை ஓட்டி வந்த புதுச்சேரி, சொக்கநாதன் பேட்டை அண்ணாமலையார் விதியை சேர்ந்த ஆனந்தன், 41; புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அடுத்த சுனைக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணன், 40; சென்னை வியாசர்பாடி சேர்ந்த கனகராஜ், 39; ஆகியோரை பிடித்து, மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
மூன்று பேரிடமும் நடத்திய விசாரணையில் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டையைச் சேர்ந்த, மது கடத்துவதில் பிரபலமான, கவியரசன் ஏற்பாட்டில் கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள தனியார் மது பாட்டில்கள் இருக்கும் குடோனில் இருந்து மது பாட்டில்களை கடத்தி சென்னையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதற்காக கொண்டு சென்றதை ஒப்புக்கொண்டனர். அதன் பேரில் போலீசார் மூவரையும் கைது செய்து, கோட்டக்குப்பம் கலால் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
அவர்களிடம் இருந்த பிராந்தி, மிலிட்டரி ரம், ஓட்கா வகை மதுபானங்கள் என மொத்தம் 1168 மது பாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், வேனும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.