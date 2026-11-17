ADDED : நவ 16, 2026 04:18 PM
மயிலம்: மயிலம் அருகே, பெண்ணிடம் செயின் பறித்த மூவரை மயிலம் போலீஸ்சார் இன்று (நவ.,16) கைது செய்தனர்.
சென்னை, பெரும்பாக்கம் பகுதியில் வசிப்பவர் ரஞ்சித் குமார் 39; அவருடைய மனைவி பிரியா, 34; இந்த தம்பதி, தனது இரு குழந்தைகளுடன் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊரான துறையூருக்கு காரில் கடந்த, 5ம் தேதி சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அன்றைய தினம் இரவு 8:00 மணிக்கு கார் மயிலம் அடுத்த பாதிராப்புலியூர் கூட்டு ரோடு அருகே சென்ற போது, காரை ஓரமாக நிறுத்தினர்.
அப்போது, காரிலிருந்து கீழே இறங்கிய பிரியா குழந்தைகளுக்கு உணவு ஊட்டிக் கொண்டிருந்தார். ரஞ்சித்குமார் காரில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவ்வழியே பைக்கில் வந்த மர்ம நபர்கள் பிரியா கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 சவரன் செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர்.
இது குறித்து மயிலம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்நிலையில் இன்று மதியம் மயிலம் இன்ஸ்பெக்டர் பாலாஜி மற்றும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சீனிவாசன் ஆகியோர் தலைமையில் போலீசார் மயிலம் அடுத்த ஜக்காம்பேட்டை பஸ் நிறுத்தம் அருகே வாகன சோதனை செய்து கொண்டு இருந்தனர்.
அப்பொழுது விழுப்புரம் மார்க்கத்தில் இருந்து திண்டிவனம் நோக்கி 3 பேர் ஒரே பைக்கில் வந்தனர்.
அவர்களை மடக்கி சோதனை செய்த போது மூவரும் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தனர். இதில் சந்தேகம் அடைந்த போலீசார் அவர்களை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்று விசாரித்தனர்.
அப்போது, அவர்கள் திண்டிவனம் அடுத்த பாஞ்சாலம் கிராமத்தை சேர்ந்த செபஸ்டியன் மகன் அபிஷேக் ஆவின் ராஜ் 25; வானுார் தாலுகா, நல்லாவூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நடராஜன் மகன் விக்னேஷ் 24 ; மற்றும் அவரது தம்பி சுரேஷ் 22; என தெரிய வந்தது. போலீசார் விசாரணையில், மூவரும், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பிரியாவிடம் செயின் பறித்தது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் மூவர் மீதும் வழக்குப்பதிந்து, கைது செய்தனர்.
இவர்கள் மீது செஞ்சி, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.