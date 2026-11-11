/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வாலிபரை தாக்கிய 4 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: தகராறில் வாலிபரைத் தாக்கிய 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த ஆரியூரைச் சேர்ந்தவர் முத்துகுமார் மனைவி மஞ்சுளா, 30; இவரது மாமனார் சண்முகம். இவர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் நவீன், வசந்த், அஜய் ஆகியோரை விளையாட்டாக கேலி செய்துள்ளார்.
இதனால், கடந்த 8ம் தேதி சண்முகத்திடம் நவீன் உள்ளிட்டோர் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதனை கண்டித்த முத்துகுமார், 37; என்பவரை நவீன், வசந்த், அஜய், ராஜி ஆகியோர் தாக்கி மிரட்டல் விடுத்தனர்.
காணை போலீசார் நவீன் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.