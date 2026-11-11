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வாலிபரை தாக்கிய 4 பேர் மீது வழக்கு

வாலிபரை தாக்கிய 4 பேர் மீது வழக்கு

UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM

ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM

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விழுப்புரம்: தகராறில் வாலிபரைத் தாக்கிய 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

விழுப்புரம் அடுத்த ஆரியூரைச் சேர்ந்தவர் முத்துகுமார் மனைவி மஞ்சுளா, 30; இவரது மாமனார் சண்முகம். இவர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் நவீன், வசந்த், அஜய் ஆகியோரை விளையாட்டாக கேலி செய்துள்ளார்.

இதனால், கடந்த 8ம் தேதி சண்முகத்திடம் நவீன் உள்ளிட்டோர் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதனை கண்டித்த முத்துகுமார், 37; என்பவரை நவீன், வசந்த், அஜய், ராஜி ஆகியோர் தாக்கி மிரட்டல் விடுத்தனர்.

காணை போலீசார் நவீன் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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