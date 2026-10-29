/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/தந்தை, மகனை தாக்கிய 4 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 28, 2026 08:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:26 PM
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விழுப்புரம்: தகராறில் தந்தை, மகனைத் தாக்கிய 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் திருநகரைச் சேர்ந்தவர் குப்புசாமி, 61; இவர் தனது மகன் பிரசன்னா, 29; என்பவருடன் காரில் சாலை அகரம் பகுதியில் சென்றார். அப்போது, பின்னால் பைக்கில் வந்த ராகவன்பேட்டையைச் சேர்ந்த பாண்டிதுரை, 35; மற்றும் 3 பேர், ஹாரன் அடித்து வழி கேட்டால் வழி விடமாட்டீர்களா எனக்கேட்டு தகராறு செய்தனர். இதனால் ஏற்பட்ட தகராறில் பாண்டிதுரை உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து குப்புசாமி, பிரசன்னாவை தாக்கி மிரட்டல் விடுத்தனர்.
வளவனுார் போலீசார் பாண்டிதுரை உட்பட 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.