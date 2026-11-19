மீனவர் வீட்டு முன்பு வெடிகுண்டு வீச்சு: சிறுவன் உட்பட 4 பேர் கைது
மீனவர் வீட்டு முன்பு வெடிகுண்டு வீச்சு: சிறுவன் உட்பட 4 பேர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 10:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
கோட்டக்குப்பம்: கோட்டக்குப்பம் அருகே நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரித்து மீனவரின் வீட்டின் முன்பு வீசி மிரட்டல் விடுத்த ஒரு சிறுவன் உட்பட, 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுச்சேரி அடுத்த தமிழக பகுதியான பிள்ளைச்சாவடி சுனாமி குடியிருப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் சிலம்பரசன், 36; மீனவரான இவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த சஞ்சய், என்பவருக்கும் முன் விரோதம் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் மது போதையில் இருந்த சிலம்பரசன், சஞ்சய்யின் குடும்பத்தை தவறாக பேசியுள்ளார்.
இந்நிலையில் சஞ்சய் தனது நண்பர்களான அதே பகுதியை சேர்ந்த அஜீத், அன்பழகன் மற்றும் சிறுவனுடன் நேற்று முன்தினம் மது அருந்தினார். அப்போது, 4 பேரும், சிலம்பரசன் மீது நாட்டு வெடி குண்டு வீசி கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.
அதையடுத்து இரவு தீபாவளிக்கு வாங்கிய பட்டாசு மருந்தை பயன்படுத்தி நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரித்து, சிலம்பரசன் வீட்டின் முன்பு வீசியதோடு, சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த, அவரையும் சஞ்சய் மற்றும் அவரது நண்பர்கள், 4 பேரும் தடி, கத்தி உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களுடன் மிரட்டி விட்டு தப்பித்தனர்.
இது குறித்து சிலம்பரசன் கோட்டக்குப்பம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, சத்தியா மகன் சஞ்சய், 24; ஆறுமுகம் மகன் அஜித், 20; செந்தில்குமார் மகன் அன்பழகன், 22; மற்றும் 17 வயதுடைய சிறுவன் என நான்கு பேரையும் கைது செய்தனர்.