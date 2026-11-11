4000 ஆண்டு பழமையான பாறை ஓவியம்: கண்டாச்சிபுரம் அருகே கண்டுபிடிப்பு
4000 ஆண்டு பழமையான பாறை ஓவியம்: கண்டாச்சிபுரம் அருகே கண்டுபிடிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:37 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
விழுப்புரம்: கண்டாச்சிபுரம் அருகே 4000 ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
கண்டாச்சிபுரம் அடுத்த ஒட்டம்பட்டு தண்டரை கிராம கரடிமலையில் வேட்டவலத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் பாரதிராஜா, வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இம்மானுவேல், பழனிசாமி ஆகியோர் கள ஆய்வில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, 4000 ஆண்டுகள் பழமையான செங்காவி வண்ண ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து இம்மானுவேல் கூறியதாவது:
இங்குள்ள ஓவியத்தில் கிராமப்புறங்களில் உள்ள விளை நிலங்களில் உயிர் வேலியாக பயன்படுத்தப்படும் கோபுரக்கள்ளி செடிகளைப் போன்று உருவம் வரையப்பட்டுள்ளது.
இதேபோன்ற ஓவியங்களை ஆலம்பாடி, கொல்லுார் ஆகிய கிராமங்களின் பாறை ஓவியங்களில் காணலாம். இச்செடியின் இருபுறமும் மானை ஒத்த உருவங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.
இதில் இடது புறமுள்ள மானின் பின்புறமானது கள்ளிச்செடிகளுக்குள் மறைந்திருப்பதைப் போன்று காட்டப்பட்டுள்ளது. வலது புறத்தில் உள்ள விலங்கின் கழுத்தானது நீண்டும் தலைப் பகுதியானது தெளிவற்றும் உள்ளது.
மேலும், இந்த உருத்தின் மீதே காட்டுப்பன்றியின் உருவமும் வரையப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள ஓவியங்கள் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவையாக இருக்கலாம்.
இங்குள்ள கரடி சுனை இடத்தில் புதிய கற்கால மனிதர்கள் தங்களுடைய கல் ஆயுதங்களைப் பட்டை அல்லது கூர் தீட்டியதால் உருவான கற்குழிகள் மூன்றும் காணப்படுகின்றன. இவை யாவும் இப்பகுதியில் வாழ்ந்த வேட்டைச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த தொல்மாந்தர்களின் பிரதிபலிப்பாகும்.
இவ்வாறு இம்மானுவேல் கூறினார்.