4 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிப்பு
4 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:40 PM
விழுப்புரம்: கண்டாச்சிபுரம் அருகே 4 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான செங்காவி நிற ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டாச்சிபுரம் அடுத்த அடுக்கம் கிராமத்தில் வேட்டவலத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர் பாரதிராஜா, தொல்லியல் ஆய்வாளர் இம்மானுவேல், உதுமான்அலி, செந்தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அங்கு 4000 ஆண்டுகள் பழமையான செங்காவி நிற ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து இம்மானுவேல் கூறியதாவது:-
இங்குள்ள வவ்வால் மட்டை பாறை புடவுக்கு கீழே செங்காவி வண்ண ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு மீனின் உருவம் மேல்நோக்கி உள்ளவாறும், மார்பு துடுப்பு தெளிவாக தெரியுமாறு காணப்படுகிறது.
மீனின் உட்புறம் உள்ள செதில்களைக் காட்டுவதற்கு செங்காவி வண்ணத்திலேயே ஆங்காங்கு புள்ளிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனின் அருகிலேயே நீள்வாக்கில் முட்டையின் வடிவொத்த இரண்டு வடிவங்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று சாய்ந்தவாறு காணப்படுகிறது.
சற்று தொலைவில் மற்றொரு முட்டையின் வடிவொத்த வடிவம் குறுக்குவாட்டில் வரையப்பட்டுள்ளது. இதன் மீது வளைந்து நெளிந்த கோடுகள் காணப்படுகின்றன.
நிலவியல் அமைப்பில் ஒப்பு நோக்கும்போது முட்டை வடிவமானது. இந்த பாறை ஓவியங்கள் வரையப்பட்ட வவ்வால் மட்டை பாறையையும், அருகே உள்ள மற்ற பாறைகளையும், அதன்மீது வரையப்பட்ட வளைந்து நெளிந்த கோடுகள் இப்பாறையின் மீது பின்னிப்படர்ந்துள்ள தாவரக்கொடிகளை குறிப்பதாக கொள்ளலாம்.
இதே போன்ற முட்டை வடிவொத்த ஓவியங்களை சொரத்துார், ஆலம்பாடி ஆகிய பகுதிகளின் பாறை ஓவியங்களில் காண முடிகிறது.
மேலும் வெளிர் சிவப்பு நிற ஓவியங்களும் ஏற்கனவே உள்ள ஓவியங்களின் மீது புதிதாக வரையப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒரே பாறைப் பரப்பில் இரு வெவ்வேறு காலங்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன என்பது தெளிவாகிறது.
இங்குள்ள ஓவியங்கள் அனைத்தும் கோட்டுருவமாக காட்டப்பட்டுள்ளது.
இப்பாறையின் அருகில் உள்ள குந்தாணி சுனை அருகே மூன்று வெவ்வேறு இடங்களில், 10க்கும் மேற்பட்ட கற்தேய்ப்பு குழிகள் காணப்படுகின்றன.
இக்குழிகள் புதிய கற்கால மனிதர்கள் தங்களின் கல் ஆயுதங்களை பட்டை அல்லது கூர் திட்டியதால் உண்டானவை ஆகும்.
அவ்வாறு தீட்டும்போது உராய்வினால் ஏற்படும் வெப்பத்தை போக்கவும், உயவு பொருளாகவும் நீர் பயன்படுவதால் இக்குழிகள் சுனைகள், நீரோடை போன்றப் பகுதிகளில் அதிகளவு காணப்படுகின்றன.
இக்குழிகளின் ஆழம் 3 அங்குலம் அளவிற்கு காணப்படுவதால் தொல்மாந்தர்கள், இப்பகுதியை நிலையாக பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பது புலனாகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.