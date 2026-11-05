வாலிபர் மீது தாக்குதல்: 5 பேர் மீது வழக்கு

UPDATED : நவ 04, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:55 PM
வானுார்: முன்விரோத தகராறில் வாலிபரை தாக்கிய மூன்று சிறுவர்கள் உட்பட ஐந்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கிளியனுார் அடுத்த தென்நெற்குணம் பகுதியை சேர்ந்தவர் வேலு மகன் ராகுல், 19; இவருக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த சிலருக்கும் முன்விரோதம் உள்ளது.
இந்நிலையில் கடந்த 2ம் தேதி, அதே பகுதியை சேர்ந்த ஆசைத்தம்பி மகன் ஆகாஷ், 20; நாகப்பன் மகன் நரேஷ், 20; மற்றும் 17 வயதுடைய மூன்று சிறுவர்கள், ராகுலை மொளசூர் ஐ.டி.ஐ., கல்லுாரி அருகில் உள்ள சுடுகாட்டு பாதைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
அங்கு அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்னையில், 5 பேரும் சேர்ந்து ராகுலை சராமரியாக பீர் பாட்டில் மற்றும் கல்லால் தாக்கி மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். இதில், அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற ராகுல், நடந்த சம்பவம் குறித்து கிளியனுார் போலீசில் புகார் செய்தார்.
போலீசார், நரேஷ், ஆகாஷ் மற்றும் 17 வயதுடைய மூன்று சிறுவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.