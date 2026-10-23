தொழிற்பேட்டைக்கு இடம் தேர்வு 5 கிராம மக்கள் முற்றுகை: வானுார் தாலுகா அலுவலகத்தில் பரபரப்பு
தொழிற்பேட்டைக்கு இடம் தேர்வு 5 கிராம மக்கள் முற்றுகை: வானுார் தாலுகா அலுவலகத்தில் பரபரப்பு
UPDATED : செப் 26, 2026 05:30 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:21 PM
வானுார்: அரசு தொழிற்பேட்டைக்கு இடம் தேர்வு செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, 5 கிராம மக்கள் வானுார் தாலுகா அலுவலகத்தில் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
வானுார் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தமிழக அரசு சார்பில் தொழிற்பேட்டை அமைப்பதற்காக மாத்துார், கழுப்பெரும்பாக்கம், பெரிய கொழுவாரி, நெசல் மற்றும் ஆப்பிரம்பட்டு உள்ளிட்ட 5க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர்.
இதனை அறிந்த 5 கிராமத்திற்குட்பட்ட விவசாயிகள், பொதுமக்கள் நேற்று காலை வானுார் தாலுகா அலுவலகம் முன் முற்றுகையிட்டனர்.
அப்போது, விவசாயத்தை மட்டும் நம்பி இருப்பதால், இப்பகுதியில் தொழிற்பேட்டை அமைந்தால் விவசாயம் பாதித்து, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படும்.
இப்பகுதியில் ஏற்கனவே கிழக்கு கடற்கரை சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக தமிழக அரசு சார்பில் விவசாய நிலங்கள் கையகப்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது தொழிற்பேட்டை அமைப்பதற்க்கு எங்கள் விவசாய நிலங்களை தமிழக அரசு தேர்வு செய்தால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை இழக்க நேரிடும்.
தொழிற்பேட்டை வந்தால், ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து நீரை உறிஞ்சி எடுக்கும் நிலை ஏற்படுவதோடு, நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து கடல் நீர்உட்புகுந்து உப்பு நீராக மாறும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் இப்பகுதியில் தொழிற்பேட்டை அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
தொடர்ந்து, பணியில் இருந்த துணை தாசில்தார் வீரமணியிடம், மனு அளித்து விட்டுச் சென்றனர்.