/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கஞ்சா விற்ற வழக்கில் 5 வாலிபர்கள் கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:19 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே கஞ்சா விற்ற வழக்கில் 5 வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த வி.பாளையம் கிராமத்தில் விழுப்புரம் மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் கோமதி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் மற்றும் போலீசார் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது அப்பகுதியில், விற்பனைகாக கஞ்சா வைத்திருந்த வெங்கடேசபுரம் தனவேல் மகன் பார்த்திபன், 26; தென்மங்கலம் அருள்ஜோதி மகன் சஞ்சய், 20; விழுப்புரம் பாண்டியன் நகர் விரிவாக்கம் சித்ராங்கன் மகன் மவுலீஸ்வரன், 24; ராமானுஜபுரம் புருேஷாத்தமன் மகன் மோனிஸ்வரன்,19; சேர்ந்தனுார் அய்யனார் மகன் தாஸ், 26; ஆகிய 5 பேரை கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்து 1 கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா மற்றும் 3 பைக்குகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.