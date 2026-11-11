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6 கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ‘டிராபிக் ஜாம்’

6 கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ‘டிராபிக் ஜாம்’

ADDED : நவ 10, 2026 07:42 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 07:42 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடுத்தடுத்து 6 கார்கள் மோதிய விபத்தி போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது.

தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து சென்னைக்கு செல்பவர்கள் கார், பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் நேற்று (நவ.,9) முதல் செல்கின்றனர். இன்றும் (நவ.,10) வாகனங்களில் செல்வோர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தது. இதனால், திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து சென்றன.

இந்நிலையில், விழுப்புரம், ஜானகிபுரம் மேம்பாலம் அருகே இன்று (நவ.,10) மாலை 5:00 மணிக்கு திருச்சி மார்க்கத்தில் இருந்து சென்னை நோக்கி கார் சென்றது. காரை ஓட்டிய டிரைவர் திடீரென பிரேக் போட்டார்.

அப்போது பின்னால் வந்த கார் அந்த காரின் பின்னால் மோதியது. அதே சமயத்தில் அடுத்தடுத்து வந்த 4 கார்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக 6 கார்களில் பயணித்தவர்களுக்கு எவ்வித காயமும் ஏற்படவில்லை.

விழுப்புரம் டிராபிக் மற்றும் தாலுகா போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று வாகனங்களை சாலையோரம் அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்தை சரி செய்தனர்.

இந்த விபத்தால், விழுப்புரம் – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 15 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது.

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