கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 6 பேர் கைது

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ADDED : நவ 06, 2026 05:17 PM
கோட்டக்குப்பம்: கஞ்சா வைத்திருந்த, 6 பேரை போலீசார் கைது செய்து, 1.3 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
சின்ன கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள, தனியார் விடுதியில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக, கோட்டக்குப்பம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் பாபு தலைமையிலான போலீசார் நேற்று (நவ.,5) இரவு அந்த தங்கும் விடுத்திக்குள் அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது விடுதியின் ஒரு அறையில் தங்கியிருந்த சந்தேகப்படும் படியான நபர்களிடம் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, அவர்கள் கஞ்சா பதுக்கி வைத்து பயன்படுத்தியதோடு, விற்பனை செய்ததும் தெரிய வந்தது. அதன் பேரில் 6 பேரையும் பிடித்து விசாரித்தனர்.
அவர்கள், முத்தியால்பேட்டை காமராஜ் வீதியை சேர்ந்த கேசவன் மகன் கோகுல்,22; அதே பகுதியை சேர்ந்த செல்வராஜ் மகன் மணிமாறன், 25; சாமிப்பிள்ளை தோட்டத்தை சேர்ந்த நாகராஜ் மகன் மணிகண்டன், 20; பாலகிருஷ்ணன் மகன் விமல் ராஜ், 19; கோவர்தன் மகன் தமிழ்மணி, 22; கருவடிக்குப்பம் பாரதிநகரை சேர்ந்த ஆனந்தராஜ் மகன் ரூபன்குமார், 24; ஆகியோர் என தெரிய வந்தது.
போலீசார் ஆறு பேரையும் கைது செய்து, வழக்கு பதிவு செய்தனர். மேலும், அவர்களிடம் இருந்து ஒரு கிலோ 300 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.