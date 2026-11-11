தீபாவளி நாளில் குவிந்த குப்பைகள் 65 டன்: சிமென்ட் ஆலைக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரம்
தீபாவளி நாளில் குவிந்த குப்பைகள் 65 டன்: சிமென்ட் ஆலைக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரம்
ADDED : நவ 10, 2026 05:49 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் நகரில், தினசரி குப்பைகளுடன், தீபாவளியொட்டி பட்டாசு கழிவுகளுடன் கூடிய 65 டன் குப்பைகள் தேங்கியதால், அதனை சேகரித்து அனுப்பும் பணியில் நகராட்சி ஊழியர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள் திணறினர்.
விழுப்புரம் நகரில் உள்ள 42 வார்டுகளில், தினசரி 35 முதல் 40 டன் அளவில் குப்பைகள் சேர்ந்து வருகிறது. இதனை சேகரிக்கும் பணியில், நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் 87 பேரும், ஒப்பந்த நிறுவன துப்புரவு பணியாளர்கள் 200 பேரும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அனைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஒப்பந்த துப்புரவு பணியாளர்களும், மெயின் ரோடு, அரசு அலுவலகங்கள், பூங்கா போன்ற பகுதிகளில் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்களும் குப்பைகள் சேகரித்து, துாய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இவர்கள் மூலம் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் தினசரி, விழுப்புரத்தில் உள்ள 5 நகராட்சி நுண்ணுர மைய கிடங்குகளில் இருப்பு வைக்கப்பட்டு, மக்கும், மக்காத குப்பைகள் தரம் பிரித்து பேக்கிங் செய்யப்படுகிறது. இதில் மக்காத பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் மூட்டைகளாக இருப்பு வைத்து, நகராட்சி லாரிகள் மூலம் அரியலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் சிமென்ட் ஆலைக்கு ஏற்றி அனுப்பி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் நகராட்சி சார்பில், 2 லாரிகளில் தினசரி 10 முதல் 12 டன் அளவில் குப்பைகள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. ஆள் பற்றாக்குறை, இடம் பற்றக்குறை காரணமாக குப்பைகள் முழுவதும் தரம் பிரிக்க முடியாமல், நகராட்சி பணியாளர்கள் திணறி வருகின்றனர். பல இடங்களில் திறந்த வெளியில் கொட்டியும் எரிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தினசரி குப்பைகளுடன், தற்போது தீபாவளி தினத்தன்று பொதுமக்கள் பெருமளவில் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடியதால், 42 வார்டுகளிலும் ஒரே நாளில் கூடுதலாக பட்டாசு வெடித்த குப்பை கழிவுகள் என 65 டன் குப்பைகள் குவிந்தன.
கடந்த இரு தினங்களாக துப்புரவு ஊழியர்கள் மூலம் பரவலாக சேகரிக்கப்பட்டு, நகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அருகே உள்ள குப்பைக் கிடங்குகளில் சேகரிக்கப்பட்டு வந்தன.
இந்த குப்பைகள், படிப்படியாக கொண்டு வந்து, காகுப்பம், எருமணந்தாங்கல், கே.கே.ரோடு ராஜிவ்காந்தி நகர், சாலாமேடு பொன்னேரி, மாம்பட்டு சாலை ஆகிய இடங்களில் உள்ள குப்பை சேகரிப்பு மையங்களில் இருப்பு வைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, 5 கிடங்குகளிலிருந்து குப்பைகள் பேக் செய்து, 2 லாரிகள் மூலம் நேற்று ஏற்றி அனுப்பும் பணியில் நகராட்சி அலுவலர்கள் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து, விழுப்புரம் நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் கோவிந்தராஜ் கூறுகையில், ‘தினசரி சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், தரம் பிரித்து, வாரத்திற்கு இரண்டு முறை லோடு ஏற்றி, அரியலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள சிமென்ட் ஆலைக்கு அனுப்பி வருகிறோம்.
வாரத்திற்கு 70 டன் அளவில் குப்பைகள் ஏற்றப்படுகிறது. தற்போது, தீபாவளி தினத்தில் அதிகம் குவிந்ததால், உடனே லாரிகள் மூலம் அனுப்பி வருகிறோம்’ என்றார்.