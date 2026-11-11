7 வயது சிறுமியை கடத்த முயற்சி: ஆட்டோவில் வந்த கும்பல் தப்பி ஓட்டம்
7 வயது சிறுமியை கடத்த முயற்சி: ஆட்டோவில் வந்த கும்பல் தப்பி ஓட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:02 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே ஆட்டோவில் வந்த மர்ம நபர்கள் 7 வயது சிறுமியை கடத்த முயன்ற சம்பவம் பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஜெயங்கொண்டான் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 7 வயது சிறுமி அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 2ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
நேற்று (நவ.,9) இரவு 7:00 மணியளவில் சிறுமி ஜெயங்கொண்டான் கிராமத்தில் உள்ள பெட்டிக் கடைக்கு பொருள் வாங்க நடந்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது ஆட்டோவில் வந்த அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் சிறுமியை கடத்த முயற்சி செய்துள்ளனர்.
சிறுமி கூச்சலிட்டதும் பொதுமக்கள் ஓடி வந்ததைப் பார்த்ததும் மர்ம நபர்கள் சிறுமியை விட்டுவிட்டு ஆட்டோவில் தப்பிச் சென்றனர்.
இது குறித்து புகாரின் பேரில் செஞ்சி போலீசார் ஜெயங்கொண்டான் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீவிர தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அந்த வழியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்
கடந்த மாதம் 12ம் தேதி ஆலம்பூண்டி சிறுமி மாயமான வழக்கில் சிறுமியின் நிலை என்ன என்று தெரியாத நிலையில் தற்போது சிறுமி கடத்தல் முயற்சி செஞ்சி பகுதி மக்களிடையே பதற்றத்தையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது