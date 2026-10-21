பெற்றோருடன் துாங்கிய 7 வயது சிறுமி மாயம்: எஸ்.பி., தலைமையில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை
பெற்றோருடன் துாங்கிய 7 வயது சிறுமி மாயம்: எஸ்.பி., தலைமையில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை
UPDATED : அக் 12, 2026 05:34 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:26 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே பெற்றோருடன் வீட்டில் துாங்கிக் கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமி காணாமல் போனது குறித்து எஸ்.பி., மதிவாணன் தலைமையில் 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டி நடுப்பட்டு சாலையைச் சேர்ந்தவர் வடிவேல், 45; ஆடு, மாடு வளர்த்து வருகிறார். இவரது மனைவி பவானி, 40; விவசாய கூலி வேலைக்குச் சென்று வருகிறார். இவர்களுக்கு 18; மற்றும் 7 வயதில் 2 மகள்கள் உள்ளனர். வடிவேலின் தாய் சாந்தி, 65; இவர்களுடன் வசித்து வருகிறார். சிறுமி ஆலம்பூண்டி அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
சிறுமிக்கு ஏழு வயது நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு, நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் பிறந்தநாள் கொண்டாடினர். கேக் வெட்டி, அப்பகுதி குழந்தைகளுக்கு கேக் வழங்கியுள்ளார். இரவு பெற்றோருடன் வீட்டில் துாங்கியுள்ளார். காற்றுக்காக வீட்டின் பின் கதவைத் திறந்து வைத்துவிட்டுத் துாங்கியுள்ளனர்.
நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு எழுந்து பார்த்த போது சிறுமியைக் காணவில்லை. சுற்றியுள்ள பகுதிகள், அக்கம் பக்கத்து வீடுகள் மற்றும் சிறுமி இயற்கை உபாதைக்குச் செல்லக்கூடிய இடங்களில் தேடிப் பார்த்தும் கிடைக்கவில்லை.
தகவலறிந்த செஞ்சி டி.எஸ்.பி., ரமேஷ்ராஜ், சத்தியமங்கலம் இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ்பாபு மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
சிறுமி அருகிலுள்ள பகுதிகளில் இல்லை என்பது உறுதியான தகவல் அறிந்த எஸ்.பி., மதிவாணன் சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் வந்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினார்.
இன்ஸ்பெக்டர்கள் செஞ்சி விநாயகமுருகன், அனந்தபுரம் பார்த்தசாரதி, அவலுார்பேட்டை பார்த்தசாரதி என 4 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இவர்களுடன் 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கிராமத்தில் குவிக்கப்பட்டு, சிறுமி காணாமல் போன வீட்டைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், ஏரி, குளங்கள், மலைப்பகுதிகள், விவசாய நிலங்கள் மற்றும் ஒதுக்குப்புறமான இடங்களில் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
விழுப்புரத்திலிருந்து மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு தேடுதல் நடத்தப்பட்டது. சிறுமி இருந்த வீட்டிலிருந்து பல்வேறு திசைகளில் மோப்ப நாய் சென்றது. ஆனாலும் உறுதியான தடயம் கிடைக்கவில்லை.
இதற்கிடையே,கிராமத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் இரண்டு டிரோன்கள் மூலம் போலீசார் தேடுதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்பகுதியில் உள்ள கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே அதிகாலை 3:00 மணியளவில் சிறுமி அழும் சத்தம் கேட்டதாக அக்கம்பக்கத்தினர் தெரிவித்துள்ள தகவல் அடிப்படையிலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி விடுகின்றனர்.
தொடர்ந்து போலீசார் கிராமத்தில் முகாமிட்டு விசாரணை மற்றும் தேடுதல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.