மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தங்க வைக்க 858 முகாம்கள் தயார்: அவசரகால மீட்புப் பணி அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தங்க வைக்க 858 முகாம்கள் தயார்: அவசரகால மீட்புப் பணி அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 25, 2026 04:46 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மழையால் பாதிக்கப்படக் கூடிய மக்களை தங்க வைப்பதற்காக 858 முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது என கலெக்டர் தெரிவித்தார்.
விழுப்புரம் நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட புதிய பஸ் நிலையம், காந்தி நகர், ரயில் நிலையம், கீழ்ப்பெரும்பாக்கம் மற்றும் எருமணந்தாங்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னேற்பாடு பணிகளை கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, அவர் கூறியதாவது:
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கனமழை பெய்யும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழையொட்டி, மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் கனமழையை எதிர்கொள்ளும் விதமாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அனைத்து விதமான முன்னேற்பாடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
விழுப்புரம் புதிய பஸ் நிலையத்தில் மழை நீர் வெளியேற்றும் நிலையம், கீழ்ப்பெரும்பாக்கம் தரைப்பாலம், ரயில் நிலையம் வழியாக கடக்கும் கோலியினுாரான் வாய்க்கால் மற்றும் திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் ஆகியவற்றை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் மழையால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களைத் தங்க வைப்பதற்காக 13 பல்நோக்கு புயல் பாதுகாப்பு மையங்கள் மற்றும் 845 தற்காலிக நிவாரண முகாம்கள் என மொத்தம் 858 முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது.
இம்முகாம்களில் குடிநீர், மின்சாரம், கழிவறை மற்றும் உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கு வசதியாக மோட்டார்கள், மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள், மோட்டார் படகுகள் மற்றும் கட்டுமரங்கள் உள்ளிட்ட தேவையான மீட்பு உபகரணங்களைத் தயார் நிலையில் உள்ளது.
பொதுமக்களுக்குத் தடையின்றி குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. குடிநீரில் குளோரின் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைப்பதற்கும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கொசு ஒழிப்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தி, டெங்கு உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ள பகுதிகளைக் கண்டறிந்து, அப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மழையால் சாலைகளில் நீர் தேங்காமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். மரங்கள் சாய்ந்தால் உடனுக்குடன் அகற்றி போக்குவரத்துக்கு இடையூறு இல்லாமல் உடனடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அவசரகால மீட்புப் பணிகளுக்குத் தேவையான உபகரணங்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் வாகனங்களை எந்த நேரத்திலும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என துறை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு கலெக்டர் கூறினார்.
தாசில்தார் யுவராஜ், நகராட்சி கமிஷனர் சியாமளா உடனிருந்தனர்.